I look più belli di Michelle Hunziker

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 24 gennaio 2022)è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Ha entusiasmato Canale 5 di recente con una nuova edizione di All Together Now, proponendo un caschetto super glamour che ha rivoluzionato il suo beautye diventato immediatamente di tendenza. E quest’oggi, 24 gennaio 2022, la conduttrice compie gli anni. Vispa, talentuosa e versatile,ha sempre dimostrato di avere gusto in termini di stile e non ha mai perso un’occasione glamour, sfoggiandoda replica immediata. Nata in Svizzera ma presto adottata dalla televisione italiana,ha dato un forte contributo in casa Mediaset. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, laè diventata uno dei punti di riferimento in programmi come Zelig, ...