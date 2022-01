Enzo Fasano | il collega | l’amico e il politico

(Di lunedì 24 gennaio 2022) di Salvatore Memoli Ancor prima di essere un Parlamentare sempre eletto e capace di portare nelle Aule Parlamentari le istanze dei nostri territori del salernitano, il prof. Vincera stato un attivo Consigliere Comunale di Salerno. In questa veste l’ho incontrato nel Palazzo di città Consigliere Comunale, eletto nelle liste del MSI. Tra noi fu subito amicizia. Sedevo nella parte più a destra del Gruppo della DC mentresedeva accanto a me alternandosi con i suoi colleghi ed amici Nino Colucci, Pippo Falvella e VincDe Masi. Di lui respiravo la forte idealità della gioventù di destra, il suo legame al partito, la passione politica di un gruppo di minoranza che, ancor prima dello sdoganamento della destra italiana, riscuoteva nella città, nel Consiglio Comunale e tra noi colleghi un profondo rispetto ...

Antonio_Tajani : Addio Enzo! Se ne è andato l’amico e compagno di tante battaglie. @forza_italia piange Enzo Fasano,parlamentare é c… - robertapinotti : Vicina alla famiglia del On. Enzo #Fasano ed a tutta la comunità di @forza_italia per il grande dolore che li ha colpiti. - renatobrunetta : Apprendo ora, con dolore, la scomparsa dell’amico e collega Vincenzo Fasano che da tempo combatteva contro la sua m… - infoitinterno : E' morto Enzo Fasano, il cordoglio di Sibilia (Forza Italia) - infoitinterno : Morto il deputato Enzo Fasano, aveva 70 anni: lutto a Salerno e nel mondo politico -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Fasano

Più di mille grandi elettori chiamati a partecipare alle votazioni (non 1009, perché ci sono almeno tre assenti sicuri, tra cui il deputato di Forza Italia,, scomparso ieri). Per la ...Chi era, deputato di Forza Italia. Originario di Salerno dove viveva anche, si è spento all'età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro un terribile male. Era tra i grandi elettori. Chi è...Con la sua scomparsa i grandi elettori per il Presidente della Repubblica diventano quindi 1.008. Fasano è stato assessore alla Regione Campania e dal 2001 è stato eletto quattro volte in Parlamento.Lutto nel mondo della politica: è morto il deputato di Forza Italia Enzo Fasano, 70 anni, coordinatore di Salerno del partito. Insegnante di lettere, era stato consigliere comunale di Salerno, poi reg ...