Cerchione: “Bezos compra il Napoli, fonte testata. Ecco le manovre di De Laurentiis” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jeff Bezos fondatore di Amazon vuole comprare il Napoli, Luca Cerchione conferma la notizia e svela le manovre di Aurelio De Laurentiis. Giornalista e speaker di 1 Station Radio, Cerchione è stato il primo in assoluto a parlare dell’interesse di Bezos per il Napoli. In tanti sono scettici, ma dopo le sue indiscrezioni si è saputo che Bezos punta molto su Napoli. Ecco l’intervista in esclusiva realizzata da Napolipiù. Bezos-Napoli: si è passato dalla negazione assoluta alla scoperta che Amazon ha un serio interesse ad investire su Napoli. Quali sono gli scenari? “Effettivamente fa sorridere come si sia passati dalla ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jefffondatore di Amazon vuolere il, Lucaconferma la notizia e svela ledi Aurelio De. Giornalista e speaker di 1 Station Radio,è stato il primo in assoluto a parlare dell’interesse diper il. In tanti sono scettici, ma dopo le sue indiscrezioni si è saputo chepunta molto sul’intervista in esclusiva realizzata dapiù.: si è passato dalla negazione assoluta alla scoperta che Amazon ha un serio interesse ad investire su. Quali sono gli scenari? “Effettivamente fa sorridere come si sia passati dalla ...

