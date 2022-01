Bufera di neve in Grecia | Partenone imbiancato

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Temperature rigidissime con meno 14 gradi, paesaggio nordico e inusuale per lacolpita dal maltempo e dallache ha ricoperto Atene e la collina dove sorge il. Il gelo ha portato alla...

... che l'anno scorso e' stato il piu' trafficato d'Europa, sospende tutti i voli a causa di una forte tempesta diche ha colpito la citta' piu' grande della Turchia, cosi' come gran parte dell'...Ladiaveva già creato disagi nei trasporti nei giorni scorsi e le due principali vie di collegamento autostradale tra la più grande città turca e la capitale Ankara sono state chiuse da ...Abbondanti nevicate stanno mettendo in ginocchio gran parte dell'Europa sudorientale e l'aeroporto di Istanbul, che l'anno scorso e' stato il ...Temperature rigidissime con meno 14 gradi, paesaggio nordico e inusuale per la Grecia colpita dal maltempo e dalla neve che ha ricoperto Atene e la collina dove sorge il Partenone. Il gelo ha portato ...