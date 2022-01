Berrettini e Sinner come Panatta e Bertolucci: due italiani ai quarti di uno Slam, non accadeva da 49 anni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quasi mezzo secolo dopo, il tennis italiano si ritrova in una situazione meravigliosa che ormai aveva rimosso dai suoi ricordi, proprio come noi appassionati: due azzurri nei primo otto di un torneo ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quasi mezzo secolo dopo, il tennis italiano si ritrova in una situazione meravigliosa che ormai aveva rimosso dai suoi ricordi, proprionoi appassionati: due azzurri nei primo otto di un torneo ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : ANCHE SINNER AI QUARTIIIII ?????? Prestazione da veterano del classe 2001 che, in tre set elimina il padrone di casa… - WeAreTennisITA : DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - valevolatile : RT @Radio1Rai: ??#AustralianOpen #Sinner raggiunge Berrettini ai quarti di finale. Sulla Rod Laver Arena di Melbourne l'altoatesino ha sconf… - madlyswiftly_ : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… -