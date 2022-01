Australian Open 2022: il sequestro di materiale a sostegno di Peng Shuai fa discutere (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora una volta gli Australian Open si scontrano con un tema particolarmente pesante da affrontare. In quest’occasione, però, il problema è legato a Peng Shuai, che è da tempo al centro di una vicenda di sparizione con serie di ricomparse che appaiono per la maggior parte frutto di un tentativo artificioso di rassicurare sulle sue condizioni. Il tutto a seguito di un post sul social cinese Weibo in cui lanciava accuse molto precise a uno degli ex membri del Partito Comunista cinese più importanti, Zhang Gaoli. A Melbourne, in particolare, alcuni spettatori sono stati costretti a togliersi le maglie con l’ormai celebre “Where is Peng Shuai?”, e in un filmato si vede anche uno striscione nelle mani della polizia, che peraltro è stata di supporto rispetto alla decisione presa ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora una volta glisi scontrano con un tema particolarmente pesante da affrontare. In quest’occasione, però, il problema è legato a, che è da tempo al centro di una vicenda di sparizione con serie di ricomparse che appaiono per la maggior parte frutto di un tentativo artificioso di rassicurare sulle sue condizioni. Il tutto a seguito di un post sul social cinese Weibo in cui lanciava accuse molto precise a uno degli ex membri del Partito Comunista cinese più importanti, Zhang Gaoli. A Melbourne, in particolare, alcuni spettatori sono stati costretti a togliersi le maglie con l’ormai celebre “Where is?”, e in un filmato si vede anche uno striscione nelle mani della polizia, che peraltro è stata di supporto rispetto alla decisione presa ...

Advertising

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 1-1 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - OA_Sport : Australian Open 2022: sequestrato materiale legato all'ormai celebre 'Where is Peng Shuai?', montano le discussioni -