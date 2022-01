Atletica | Tamberi ' Pronto | spacchiamo anche quest' anno?'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) "Il 2022 è iniziato ed io non voglio certamente rimanere seduto con una medaglia in mano a guardare". ROMA - "25 giorni di allenamenti e dieta ferrea! Finalmente sono riuscito a tornare a spingere in ...

Advertising

abuongi : #Atletica @gianmarcotamber è in Italia dopo lo stage a Mauritius. Il bilancio dell'esperienza Gianmarco Tamberi is… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: 'Quasi quasi faccio i mondiali indoor' #Tamberi - SEMPREFMILAN : RT @Gazzetta_it: 'Quasi quasi faccio i mondiali indoor' #Tamberi - Gazzetta_it : 'Quasi quasi faccio i mondiali indoor' #Tamberi - abuongi : #Atletica Domani, su @Gazzetta_it in edicola, intervista a @gianmarcotamber a fine raduno a #Mauritius. Con grandi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tamberi

Lo ha scritto su instagram Gianmarco, di rientro dopo un periodo di allenamenti all'estero. . gm/red 24 - Gen - 22 14:08 24 gennaio 2022...candidamente dalla Polonia durante la videoconferenza di presentazione degli Euroindoor di... Lei e Gianmarco(che sarà il primo a scendere in pedana, giovedì 4 alle ore 19, per le ...L'oro olimpico non lo ha certo saziato: «Venticinque giorni di allenamenti e dieta ferrea! Finalmente sono riuscito a tornare a spingere in pista come piace a me. Rientro oggi da ...ROMA, 24 GEN - "25 giorni di allenamenti e dieta ferrea! Finalmente sono riuscito a tornare a spingere in pista come piace a me. Rientro oggi da un raduno super produttivo". Così, su Instagram dove po ...