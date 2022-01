Alfonso Signorini allontana Alex Belli dallo studio del GF Vip (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) GF Vip: Alfonso Signorini allontana Alex Belli Dopo aver messo Alex Belli alle strette, ma con scarsi risultati, c’è stato il secondo round con protagonista l’attore e Alfonso Signorini. Il conduttore che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto che lega Alex a Delia e Soleil. Così Signorini si è sentito in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 25 gennaio 2022) GF Vip:Dopo aver messoalle strette, ma con scarsi risultati, c’è stato il secondo round con protagonista l’attore e. Il conduttore che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto che legaa Delia e Soleil. Cosìsi è sentito in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

EnricoTurcato : Claudio Lotito Alfonso Signorini Amadeus Giuseppe Cruciani Dino Zoff Fanno sempre i burloni, i simpatici, i pagli… - pietroraffa : Alfonso Signorini. Ma come fate, Santo Iddio #Quirinale2022 #PresidenzaDellaRepubblica - Link4Universe : Nota: a quanto leggo non c'era davvero il nome di Siffredi ma c'era invece Alfonso Signorini..quindi ecco, non camb… - AuroraTrocc : Dedicato a chi ha votato per Alfonso Signorini #elezioniquirinale #Quirinale2022 #PresidenteDellaRepubblica - cardinale_anna : In totale assenza di serietà. #25gennaio #PresidentedellaRepubblica Quirinale: tra i votati anche Amadeus, Alfon… -