Tottenham, Conte: “Servono anni per colmare il gap col Chelsea” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Non mi piace perdere e la sconfitta è sempre difficile da accettare per me, ma penso che il filotto di nove partite di fila senza sconfitte sia stato un traguardo importante. In questo momento il divario con squadre come il Chelsea è davvero importante. Sono comunque orgoglioso dello sforzo della squadra. Abbiamo provato a fare di tutto, ma a volte non basta, soprattutto contro una squadra così. Ora c’è una grande differenza tra noi e le squadre migliori”. Queste le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Tottenham, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Chelsea. Undici i punti che separano gli Spurs dai rivali cittadini. Ma il gap va oltre i punti in classifica secondo il tecnico italiano. E sul mercato: “Non è il momento giusto per parlarne – ha detto a Sky Sports – Il club sa bene quello che penso. Non è ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Non mi piace perdere e la sconfitta è sempre difficile da accettare per me, ma penso che il filotto di nove partite di fila senza sconfitte sia stato un traguardo importante. In questo momento il divario con squadre come ilè davvero importante. Sono comunque orgoglioso dello sforzo della squadra. Abbiamo provato a fare di tutto, ma a volte non basta, soprattutto contro una squadra così. Ora c’è una grande differenza tra noi e le squadre migliori”. Queste le dichiarazioni di Antonio, tecnico del, dopo la sconfitta per 2-0 contro il. Undici i punti che separano gli Spurs dai rivali cittadini. Ma il gap va oltre i punti in classifica secondo il tecnico italiano. E sul mercato: “Non è il momento giusto per parlarne – ha detto a Sky Sports – Il club sa bene quello che penso. Non è ...

