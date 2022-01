Quirinale: Vacca, 'no veti, Draghi profilo più autorevole che abbiamo' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato" per "la situazione in cui versa il Paese. Draghi forse è il profilo più autorevole che abbiamo, quello che dà maggiori garanzie anche all'estero, però c'è un problema di governo, come tu dicevi, ma anche non mettere veti è importante e vedere se ci sono gli estremi per mandare avanti l'azione di governo con un governo modificato di poco. Non possiamo permetterci una crisi politica, anche per il Pnrr". Così Gianluca Vacca, deputato M5S ed ex sottosegretario del governo Conte, intervenendo all'assemblea dei grandi elettori M5S. "Qualora ci fosse poi un'opzione Mattarella - aggiunge - sarebbe da tenere in considerazione, certo". Leonardo Aldo Penna. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato" per "la situazione in cui versa il Paese.forse è ilpiùche, quello che dà maggiori garanzie anche all'estero, però c'è un problema di governo, come tu dicevi, ma anche non mettereè importante e vedere se ci sono gli estremi per mandare avanti l'azione di governo con un governo modificato di poco. Non possiamo permetterci una crisi politica, anche per il Pnrr". Così Gianluca, deputato M5S ed ex sottosegretario del governo Conte, intervenendo all'assemblea dei grandi elettori M5S. "Qualora ci fosse poi un'opzione Mattarella - aggiunge - sarebbe da tenere in considerazione, certo". Leonardo Aldo Penna.

