Quirinale | fonti Nazareno | ' finalmente confronto sui nomi | profilo sia autorevole e non di parte'

Advertising

RaiNews : 'Nulla di grave, solo la necessità di check up di rito', dicono da Forza Italia #Berlusconi #Quirinale - Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Camera Fico avrebbe proposto, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, il parcheggio di… - andreap46674638 : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, fonti Pd: si ragiona sulla candidatura di Andrea Riccardi #quirinale - lifestyleblogit : Quirinale, fonti Nazareno: 'Si ragiona su Riccardi come profilo ideale' - -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale fonti

... con l'apertura del voto per ildomani alle 15 a Montecitorio con il parlamento in seduta ...del centrosinistra ipotizzano che al primo voto si opterà probabilmente per la scheda bianca. ...Dopo il vertice, secondodi centrosinistra, è 'molto probabile' che si vada verso la scheda ...Giuseppe Conte lasciando il gruppo Pd della Camera dopo l'incontro del centrosinistra sul. ...Roma, 23 gen "Buon incontro stamani tra Conte, Letta e Speranza. Clima positivo, spirito unitario". Lo si apprende da fonti del Nazareno, dopo il vertice del ce ...Potrebbero convergere sul nome di Andrea Riccardi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu nelle prime tre votazioni per il Quirinale. Il nome ...