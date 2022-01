Milan e Juventus si annullano e si accontentano del pareggio, sorridono le rivali (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel segno della prudenza. Un leit-motiv di tutta la ventitreesima giornata, nella desolazione dei 5.000 spettatori allo stadio, con ben tre 0-0 in un colpo solo e in generale partite non esaltanti. Anche Milan e Juventus si iscrivono alla festa del non gol e arriva il risultato a occhiali pure nella partita che sembrava poterci regalare una battaglia vera per svoltare la stagione. I rossoneri, d’altronde, volevano rialzare dall’incredibile sconfitta contro lo Spezia, mentre i bianconeri dare continuità all’ottimo momento che dura ormai da mesi. Niente da fare, però, due squadre un po’ spuntate che preferiscono non rischiare di perdere piuttosto che inseguire la vittoria. E poi su un campo di patate e con una cornice di pubblico da lockdown, poteva essere una logica conseguenza. E lo è stato. Una Juventus che ha provato a colpire in ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel segno della prudenza. Un leit-motiv di tutta la ventitreesima giornata, nella desolazione dei 5.000 spettatori allo stadio, con ben tre 0-0 in un colpo solo e in generale partite non esaltanti. Anchesi iscrivono alla festa del non gol e arriva il risultato a occhiali pure nella partita che sembrava poterci regalare una battaglia vera per svoltare la stagione. I rossoneri, d’altronde, volevano rialzare dall’incredibile sconfitta contro lo Spezia, mentre i bianconeri dare continuità all’ottimo momento che dura ormai da mesi. Niente da fare, però, due squadre un po’ spuntate che preferiscono non rischiare di perdere piuttosto che inseguire la vittoria. E poi su un campo di patate e con una cornice di pubblico da lockdown, poteva essere una logica conseguenza. E lo è stato. Unache ha provato a colpire in ...

