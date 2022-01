Gasperini: «Ilicic? La testa è una giungla, i medici non sanno darci una risposta» (Di domenica 23 gennaio 2022) Lazio-Atalanta alla fine si è giocata ed è finita in pareggio a reti inviolate. Nel post partita, l’allenatore della squadra bergamasca, Gian Piero Gasperini, ha commentato il match. «Non abbiamo mai avuto il dubbio che avremmo giocato, la nostra società non ha mai cercato scappatoie. Per questo ci godiamo il risultato, dopo una partita per forza difensiva, in emergenza. Siamo stati solidi, compatti e nel secondo tempo avremmo anche potuto colpire in avanti, non si fosse fermato Miranchuk…». Uno dei grandi assenti, a Roma, è stato Josip Ilicic, che sembra ricaduto nel male oscuro che lo aveva già colpito dopo la prima ondata della pandemia che aveva travolto Bergamo. Su di lui, il tecnico ha detto: «Non mi fa piacere parlare di Ilicic oggi. Posso solo dire che noi lo aspettiamo tutti. La sua situazione ha degli alti e bassi, ora c’è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Lazio-Atalanta alla fine si è giocata ed è finita in pareggio a reti inviolate. Nel post partita, l’allenatore della squadra bergamasca, Gian Piero, ha commentato il match. «Non abbiamo mai avuto il dubbio che avremmo giocato, la nostra società non ha mai cercato scappatoie. Per questo ci godiamo il risultato, dopo una partita per forza difensiva, in emergenza. Siamo stati solidi, compatti e nel secondo tempo avremmo anche potuto colpire in avanti, non si fosse fermato Miranchuk…». Uno dei grandi assenti, a Roma, è stato Josip, che sembra ricaduto nel male oscuro che lo aveva già colpito dopo la prima ondata della pandemia che aveva travolto Bergamo. Su di lui, il tecnico ha detto: «Non mi fa piacere parlare dioggi. Posso solo dire che noi lo aspettiamo tutti. La sua situazione ha degli alti e bassi, ora c’è ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Gasperini, affetto verso #Ilicic: “La nostra testa è una giungla. Come persona lo aspetteremo sempre. E non vorrei parlarne più” - TuttoMercatoWeb : Gasperini su Ilicic: 'Situazione delicata. Aspetteremo sempre l'uomo, ma la testa è una giungla' - DAZN_IT : Gasperini a sostegno del suo fantasista ???????? #LazioAtalanta #Ilicic - napolista : #Gasperini: «#Ilicic? La testa è una giungla, i medici non sanno darci una risposta» «La sua situazione ha degli… - LALAZIOMIA : Serie A, Lazio-Atalanta, Gasperini: 'Ilicic? Gli siamo vicini, situazione delicata' - Eurosport -