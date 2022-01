Diletta Leotta | conoscete sua cognata? Una bomba sexy

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 23 gennaio 2022) La bellezza diè ormai cosa ben nota a tutti, ma sembra essere di famiglia guardando la. La Sicilia è terra di grande tradizione e di belle donne, tanto è che negli ultimi anni sono proprio da questa terra le ragazze capaci far girare la testa agli italiani e in particolar modo la famiglia diha contribuito in modo notevole. Nel mondo del giornalismo sportivo,è stata in grado di lasciare un segno ben tangibile sul calcio italiano diventando prima la figura di punta per quanto riguardava la Serie B su Sky e ora è a capo della conduzione di Dazn in occasione della Serie A. Non solo però la bella catanese è stata in grado di imporsi nel mondo del football, perché a esserci riuscita nel migliore dei modi è stata anche ...