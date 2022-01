Colpito da una cabina di risalita a Lorica, muore il direttore dell'impianto (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Incidente mortale a Lorica, nel Cosentino. Il direttore d'esercizio degli impianti di risalita è morto, a quanto si apprende, a causa di una caduta. Alessandro Marcelli, sessantenne, sarebbe scivolato e avrebbe battuto la testa. Il fatto è avvenuto alla stazione di partenza degli impianti, durante dei controlli di routine. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto ci sono i Carabinieri, che hanno iniziato delle indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Gli impianti sono stati bloccati. L'incidente è avvenuto prima dell'apertura al pubblico degli impianti di risalita. La vittima è stata colpita accidentalmente da una cabina ed è caduta a terra. I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nel recupero di sei addetti alla gestione ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Incidente mortale a, nel Cosentino. Ild'esercizio degli impianti diè morto, a quanto si apprende, a causa di una caduta. Alessandro Marcelli, sessantenne, sarebbe scivolato e avrebbe battuto la testa. Il fatto è avvenuto alla stazione di partenza degli impianti, durante dei controlli di routine. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto ci sono i Carabinieri, che hanno iniziatoe indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Gli impianti sono stati bloccati. L'incidente è avvenuto prima'apertura al pubblico degli impianti di. La vittima è stata colpita accidentalmente da unaed è caduta a terra. I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nel recupero di sei addetti alla gestione ...

