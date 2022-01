Colantuono in conferenza: “In queste condizioni Davide non batterà mai Golia: bisogna rivedere qualcosa” (Di domenica 23 gennaio 2022) Al termine della gara contro il Napoli, persa 4-1, Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa. queste le sue dichiarazioni: “I rigori? Per me il primo non c’era, o almeno dal campo sembrava non esserci. Sul secondo nulla da eccepire, ma pesa l’ammonizione di Veseli che verrà espulso. Non andava ammonito in occasione del primo rigore. Nello spogliatoio, tra i giocatori recuperati dal Covid c’era chi vomitava e aveva spasmi. Ieri ho recuperato due calciatori ma non ho potuto portarli perché devono fare una visita medica per cui, però, non c’è stato il tempo materiale. Io non riesco a capire i nuovi regolamenti per il Covid, perché anche il Venezia ad esempio è andato a giocare a Milano in condizioni difficili. Le due sconfitte ci stanno, ma in queste condizioni ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Al termine della gara contro il Napoli, persa 4-1, Stefanoha parlato instampa.le sue dichiarazioni: “I rigori? Per me il primo non c’era, o almeno dal campo sembrava non esserci. Sul secondo nulla da eccepire, ma pesa l’ammonizione di Veseli che verrà espulso. Non andava ammonito in occasione del primo rigore. Nello spogliatoio, tra i giocatori recuperati dal Covid c’era chi vomitava e aveva spasmi. Ieri ho recuperato due calciatori ma non ho potuto portarli perché devono fare una visita medica per cui, però, non c’è stato il tempo materiale. Io non riesco a capire i nuovi regolamenti per il Covid, perché anche il Venezia ad esempio è andato a giocare a Milano indifficili. Le due sconfitte ci stanno, ma in...

