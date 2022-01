Bentancur può salutare, l’Aston Villa è in pressing (Di domenica 23 gennaio 2022) Rodrigo Bentancur è finito nel mirino dell’Aston Villa su espressa richiesta del tecnico Steve Gerrard che vorrebbe un rinforzo di sostanza per il centrocampo. La trattativa non è ancora partita, ma la Juventus non si opporrebbe alla cessione. L’ Aston Villa piomba su Bentancur? Prosegue la campagna di rafforzamento dei Villans che, dopo Coutinho, Digne e Olsen, hanno intenzione di pescare dal campionato italiano il tanto agognato centrocampista. Il profilo ideale è ritenuto l’uruguaiano della Juventus, seppur reduce da un paio di stagioni altalenanti. Si attende soltanto l’offerta ufficiale ai bianconeri, i quali, potrebbero accettarla per dar vita ad una sorta di rivoluzione nel reparto mediana. Dovessero uscire anche Ramsey e Arthur, potrebbero pensare al rientro immediato di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 gennaio 2022) Rodrigoè finito nel mirino delsu espressa richiesta del tecnico Steve Gerrard che vorrebbe un rinforzo di sostanza per il centrocampo. La trattativa non è ancora partita, ma la Juventus non si opporrebbe alla cessione. L’ Astonpiomba su? Prosegue la campagna di rafforzamento deins che, dopo Coutinho, Digne e Olsen, hanno intenzione di pescare dal campionato italiano il tanto agognato centrocampista. Il profilo ideale è ritenuto l’uruguaiano della Juventus, seppur reduce da un paio di stagioni altalenanti. Si attende soltanto l’offerta ufficiale ai bianconeri, i quali, potrebbero accettarla per dar vita ad una sorta di rivoluzione nel reparto mediana. Dovessero uscire anche Ramsey e Arthur, potrebbero pensare al rientro immediato di ...

Advertising

Giusepp84623364 : @Scazzaturo @thunderboy64 Si stava parlando di giocatori buoni meglio di Bentancur non di chi ti può permettere. - paxer89 : Se c'è un uomo che può rivitalizzare Rodrigo Bentancur, quell'uomo è, con ogni probabilità, Steven Gerrard - AlogarFF : @Solari_09 Ah, può essere. Però stavo pensando anche a un reparto di centrocampo e non so bene come comporlo. Tra R… - rikyferrante27 : @SusannaGatto4 @AzzoJacopo Se ho capito il concetto di @AzzoJacopo, che condivido anch'io, semplicemente non si può… - oscarvalle1984 : RT @LordGalurd: Io #Zakaria non lo conosco ma peggio di quella mummia di Ramsey e del broccolo Bentancur sicuramente non può fare -

Ultime Notizie dalla rete : Bentancur può Probabili formazioni Milan Juventus/ Quote, dubbi Calabria - Kulusevski (Serie A) ... Florenzi, già citato per la difesa, può fare un passo avanti e andare a fare il laterale sulla ... In mezzo il grande ex Locatelli sarà titolare; con lui il favorito è Bentancur perché Allegri si fida ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS/ Diretta tv: Ibrahimovic e Morata centravanti ... il favorito potrebbe essere Bentancur, l'alternativa invece è McKennie e in questo caso Kulusevski avrebbe la maglia da titolare sulla corsia destra a supporto di Morata, altrimenti l'americano può ...

Dall'Inghilterra: 'Bentancur può salutare la Juve, lo cerca una leggenda inglese' ilBianconero ... Florenzi, già citato per la difesa,fare un passo avanti e andare a fare il laterale sulla ... In mezzo il grande ex Locatelli sarà titolare; con lui il favorito èperché Allegri si fida ...... il favorito potrebbe essere, l'alternativa invece è McKennie e in questo caso Kulusevski avrebbe la maglia da titolare sulla corsia destra a supporto di Morata, altrimenti l'americano...