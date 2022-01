Australian Open 2022, Rafael Nadal batte Adrian Mannarino e conquista i quarti di finale (Di domenica 23 gennaio 2022) Missione compiuta. Sotto gli occhi di Rod Laver e nell’impianto a lui dedicato, Rafael Nadal ha conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Il n.5 del mondo ha rispettato i pronostici, battendo per 7-6 (14) 6-2 6-2 il francese Adrian Mannarino (n.69 del ranking). Un match nel quale Rafa è stato messo a dura prova dal suo avversario nel primo parziale, durato bene 82? e suggellato da uno spettacolare tie-break. Bravo il maiorchino a spuntarla e, favorito anche da alcuni problemi all’inguine del rivale, ha dominato la scena negli altri due parziali. Per Nadal si tratta della 14ma volta nei quarti in questo torneo, eguagliando ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Missione compiuta. Sotto gli occhi di Rod Laver e nell’impianto a lui dedicato,hato l’accesso aididegli. Il n.5 del mondo ha rispettato i pronostici,ndo per 7-6 (14) 6-2 6-2 il francese(n.69 del ranking). Un match nel quale Rafa è stato messo a dura prova dal suo avversario nel primo parziale, durato bene 82? e suggellato da uno spettacolare tie-break. Bravo il maiorchino a spuntarla e, favorito anche da alcuni problemi all’inguine del rivale, ha dominato la scena negli altri due parziali. Persi tratta della 14ma volta neiin questo torneo, eguagliando ...

