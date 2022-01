Atteso per metà 2022 il OnePlus 10R: cosa aspettarsi dal dispositivo (Di domenica 23 gennaio 2022) Presto dovrebbe essere il turno del OnePlus 10R, la versione economica del prossimo flagship killer del produttore cinese (il OnePlus 10 Pro è già stato presentato localmente, ma arrivare sul mercato globale solo nel Q2 2022). Come riportato da ‘androidcentral.com‘, il OnePlus 10 liscio avrebbe dovuto essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 9000, SoC che, in un secondo momento, pare essere stato destinato proprio al OnePlus 10R, il telefono che stiamo dettagliando in questo articolo. Il processore MediaTek Dimensity 9000 sarà in grado di offrire, almeno sulla carta, le stesse prestazioni offerte dallo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, condividendone la configurazione (core Cortex X2, A710 e A510, con scheda grafica Mali-G710 a 10 core). Il produttore cinese avrebbe optato per il processore ... Leggi su optimagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Presto dovrebbe essere il turno del10R, la versione economica del prossimo flagship killer del produttore cinese (il10 Pro è già stato presentato localmente, ma arrivare sul mercato globale solo nel Q2). Come riportato da ‘androidcentral.com‘, il10 liscio avrebbe dovuto essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 9000, SoC che, in un secondo momento, pare essere stato destinato proprio al10R, il telefono che stiamo dettagliando in questo articolo. Il processore MediaTek Dimensity 9000 sarà in grado di offrire, almeno sulla carta, le stesse prestazioni offerte dallo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, condividendone la configurazione (core Cortex X2, A710 e A510, con scheda grafica Mali-G710 a 10 core). Il produttore cinese avrebbe optato per il processore ...

