Andreazzoli: «Peccato per quel quarto d’ora. Ricci? Ogni tanto deve darsi una svegliata» (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli è intervenuto a DAZN al termine della sfida vinta dalla Roma contro il suo Empoli Non può mancare il commento di mister Andreazzoli sulla sfida persa dal suo Empoli al cospetto della Roma. Ecco le sue parole a DAZN: RISULTATO – «La partita era in sostanziale equilibrio, ma noi non eravamo i soliti. Poi in quel quarto d’ora siamo andati in difficoltà, è calata l’autostima che però abbiamo recuperato nell’intervallo. E con un po’ di buona sorte e capacità di concretizzazione, avremmo anche potuto recuperarla del tutto. Ho comunque fatto i complimenti ai ragazzi». CASA E FUORI CASA – «Non facciamo differenze d’impostazione, è il nostro modo di essere. Preferiamo calciatori portati alla costruzione, ma la coperta Ogni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tecnico dell’Empoli Aurelioè intervenuto a DAZN al termine della sfida vinta dalla Roma contro il suo Empoli Non può mancare il commento di mistersulla sfida persa dal suo Empoli al cospetto della Roma. Ecco le sue parole a DAZN: RISULTATO – «La partita era in sostanziale equilibrio, ma noi non eravamo i soliti. Poi insiamo andati in difficoltà, è calata l’autostima che però abbiamo recuperato nell’intervallo. E con un po’ di buona sorte e capacità di concretizzazione, avremmo anche potuto recuperarla del tutto. Ho comunque fatto i complimenti ai ragazzi». CASA E FUORI CASA – «Non facciamo differenze d’impostazione, è il nostro modo di essere. Preferiamo calciatori portati alla costruzione, ma la coperta...

