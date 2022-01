Taranto, uomo in fuga spara contro la polizia: due agenti feriti. FOTO (Di sabato 22 gennaio 2022) È successo in viale Magna Grecia poco prima di mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione, il 113 è stato chiamato dopo che l’uomo - un 42enne ex vigilante e buttafuori noto alle forze dell'ordine - si è allontanato da una concessionaria di auto con le chiavi di una Porsche che aveva provato. La volante l’ha intercettato vicino a un bar, lui si è avvicinato a piedi e ha aperto il fuoco. È stato fermato dopo alcune centinaia di metri da altri poliziotti. I due feriti non sono gravi Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 gennaio 2022) È successo in viale Magna Grecia poco prima di mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione, il 113 è stato chiamato dopo che l’- un 42enne ex vigilante e buttafuori noto alle forze dell'ordine - si è allontanato da una concessionaria di auto con le chiavi di una Porsche che aveva provato. La volante l’ha intercettato vicino a un bar, lui si è avvicinato a piedi e ha aperto il fuoco. È stato fermato dopo alcune centinaia di metri da altri poliziotti. I duenon sono gravi

