Sandokan, Can Yaman è pronto per girare: chi sarà Marianna? (Di sabato 22 gennaio 2022) Sandokan, Can Yaman vestirà i panni del protagonista ed è pronto a girare: chi sarà l’attrice che interpreterà Marianna? Can Yaman indosserà presto i panni di Sandokan. La serie verrà prodotta dalla Lux Vide e l’attore turco è stato scelto come protagonista dopo tanti anni dalla magistrale interpretazione di Kabir Bedi. L’attore indiano naturalizzato italiano è diventato molto famoso proprio grazie al telefilm degli anni ’70 ispirato al romanzo di Emilio Salgari. La serie andrà in onda su Rai 1 e le riprese, a quanto pare, inzieranno il prossimo giugno. Si girerà tra l’Italia, le Filippine e la Thailandia. L’attore turco in uno scatto su Instagram (via social)Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv i produttori stanno ... Leggi su vesuvius (Di sabato 22 gennaio 2022), Canvestirà i panni del protagonista ed è: chil’attrice che interpreterà? Canindosserà presto i panni di. La serie verrà prodotta dalla Lux Vide e l’attore turco è stato scelto come protagonista dopo tanti anni dalla magistrale interpretazione di Kabir Bedi. L’attore indiano naturalizzato italiano è diventato molto famoso proprio grazie al telefilm degli anni ’70 ispirato al romanzo di Emilio Salgari. La serie andrà in onda su Rai 1 e le riprese, a quanto pare, inzieranno il prossimo giugno. Si girerà tra l’Italia, le Filippine e la Thailandia. L’attore turco in uno scatto su Instagram (via social)Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv i produttori stanno ...

