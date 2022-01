Raspi | una verità quasi a pupilla dilatata

(Di domenica 23 gennaio 2022) Negli anni d’oro della Galleria L’Attico, in piazza di Spagna a Roma, Bruno Sargentini dedica a Piero(Spoleto 1926) ben due mostre personali: nel 1960 e nel 1962. Non è l’unico artista del gruppo spoletino tenuto dalla galleria (con lui anche de Gregorio), ma il loro nume tutelare, che ha molto da dire ai giovani pittori, è lo scultore Leoncillo. La mostradalla luce al colore Dipinti 1955-2005, curata da Marco Tonelli presso il Casino dei Principi di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raspi una

Il Manifesto

... condisposizione a più livelli al fine di consentirevinificazione "a caduta". Nel livello più alto vengono pigiate le uve appena raccolte e separate dai, il mosto che ne fuoriesce ...... i cipollotti e i puvron muià , ovvero peperoni messi a macerare in un infuso die mosto ...contaminazione interessante da sperimentare è quella con le puntarelle; sulle uova c'è un punto di ...Negli anni d’oro della Galleria L’Attico, in piazza di Spagna a Roma, Bruno Sargentini dedica a Piero Raspi (Spoleto 1926) ben due mostre personali: nel 1960 e nel 1962. Non è l’unico artista del grup ...Un’idea partita a tavola, ma nella patria dei vini doc e di Slow Food non poteva che nascere così, due società blasonate della pallacanestro locale ...