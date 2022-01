Pnrr, il tempo stringe ma l’Italia ce la può fare. Parla Scicolone (Oice) (Di sabato 22 gennaio 2022) Nulla è perduto, ma certo occorre ingranare la marcia e avviare il prima possibile la progettazione delle opere pubbliche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza così da potersi poi concentrare sulle attività di realizzazione vere e proprie. Il pericolo, altrimenti, è di andare lunghi o, comunque, di non riuscire a garantire al Paese la qualità necessaria. Anche perché, com’è noto, nel sistema italiano degli appalti pubblici le inefficienze e i colli di bottiglia non mancano. Ma cosa occorre fare per accelerare il processo di realizzazione dei numerosissimi interventi piccoli e grandi previsti dal Pnrr? Quali correttivi all’attuale disciplina mettere in campo? E come riorganizzare in un’ottica di ampio respiro la normativa di settore? Formiche.net lo ha chiesto al presidente di Oice, l’associazione aderente a Confindustria ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) Nulla è perduto, ma certo occorre ingranare la marcia e avviare il prima possibile la progettazione delle opere pubbliche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza così da potersi poi concentrare sulle attività di realizzazione vere e proprie. Il pericolo, altrimenti, è di andare lunghi o, comunque, di non riuscire a garantire al Paese la qualità necessaria. Anche perché, com’è noto, nel sistema italiano degli appalti pubblici le inefficienze e i colli di bottiglia non mancano. Ma cosa occorreper accelerare il processo di realizzazione dei numerosissimi interventi piccoli e grandi previsti dal? Quali correttivi all’attuale disciplina mettere in campo? E come riorganizzare in un’ottica di ampio respiro la normativa di settore? Formiche.net lo ha chiesto al presidente di, l’associazione aderente a Confindustria ...

