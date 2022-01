Per aiutare i giovani lavoratori serve un taglio strutturale dei contributi (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel corso del dibattito pubblico sulla riforma fiscale si è ipotizzato di ridurre il carico impositivo sui giovani lavoratori tramite un taglio dell’Irpef. Tuttavia, tagliare l’Irpef ai giovani solo sulla base di un criterio anagrafico sarebbe una misura regressiva e probabilmente poco utile, siccome l’Irpef è pagata oggi dai giovani con un reddito relativamente più alto rispetto ai coetanei, grazie alla progressività data da aliquote, detrazioni e deduzioni. Nel nuovo report del think-tank Tortuga “Tagliare le tasse ai giovani: una buona idea?” sosteniamo invece che una proposta alternativa e più convincente per migliorare davvero le condizioni di lavoro e di vita dei giovani in Italia, sia quella di un taglio strutturale dei ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel corso del dibattito pubblico sulla riforma fiscale si è ipotizzato di ridurre il carico impositivo suitramite undell’Irpef. Tuttavia, tagliare l’Irpef aisolo sulla base di un criterio anagrafico sarebbe una misura regressiva e probabilmente poco utile, siccome l’Irpef è pagata oggi daicon un reddito relativamente più alto rispetto ai coetanei, grazie alla progressività data da aliquote, detrazioni e deduzioni. Nel nuovo report del think-tank Tortuga “Tagliare le tasse ai: una buona idea?” sosteniamo invece che una proposta alternativa e più convincente per migliorare davvero le condizioni di lavoro e di vita deiin Italia, sia quella di undei ...

