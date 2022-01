LIVE Sinner-Daniel 6-4 1-6 6-3 4-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: Jannik si prende un secondo break di vantaggio (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Palla corta di Daniel che però si espone alla controsmorzata vincente di rovescio di Sinner! 30-0 Dritto largo di Sinner, cercava il vincente verso destra. 15-0 Per poco non entra il pallonetto difensivo di Sinner su dritto in avanzamento di Daniel. 5-1 Sinner, servizio, dritto e volée di rovescio! 40-15 Daniel indovina la direzione del dritto di Sinner tirandone uno a sua volta violentissimo in lungolinea e poi chiude a rete. 40-0 Decimo ace di Sinner. 30-0 Arriva a quota 9 ace Sinner. 15-0 Spinge con il dritto Sinner e si prende il punto. 4-1 break Sinner! E ANCORA CON ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Palla corta diche però si espone alla controsmorzata vincente di rovescio di! 30-0 Dritto largo di, cercava il vincente verso destra. 15-0 Per poco non entra il pallonetto difensivo disu dritto in avanzamento di. 5-1, servizio, dritto e volée di rovescio! 40-15indovina la direzione del dritto ditirandone uno a sua volta violentissimo in lungolinea e poi chiude a rete. 40-0 Decimo ace di. 30-0 Arriva a quota 9 ace. 15-0 Spinge con il drittoe siil punto. 4-1! E ANCORA CON ...

Eurosport_IT : @ciccioconti78 Ciao Francesco, grazie per averci scritto. Per accedere al live, ti invitiamo a cliccare sul link s… - infoitsport : Sinner-Daniel all'Australian Open, il risultato in diretta live - zazoomblog : LIVE – Sinner-Daniel 6-4 1-6 4-3 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Daniel #terzo… - zazoomblog : LIVE Sinner-Daniel 6-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il primo set - #Sinner-Daniel… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Daniel 6-4 1-5 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Daniel #terzo #turno -