Green Pass: ecco dove non servirà mostrarlo (Di sabato 22 gennaio 2022) Green Pass, ecco dove non servirà mostrarlo: i luoghi dove si potrà entrare senza la certificazione come da nuovo DPCM. dove si potrà entrare senza Green Pass.L’introduzione della certificazione verde è stata una delle misure prese dal governo per contenere la pandemia scatenata dal Covid-19; la decisione ha fatto nascere diverse polemiche, specie tra i no-vax e tra chi crede che questo sia uno strumento di “controllo”. La situazione d’emergenza che stiamo ancora vivendo richiede però particolari misuri, per la salute di tutti; col nuovo DPCM però, ci saranno dei luoghi dove non sarà necessario esibirlo, ecco quali. Green Pass, ... Leggi su formatonews (Di sabato 22 gennaio 2022)non: i luoghisi potrà entrare senza la certificazione come da nuovo DPCM.si potrà entrare senza.L’introduzione della certificazione verde è stata una delle misure prese dal governo per contenere la pandemia scatenata dal Covid-19; la decisione ha fatto nascere diverse polemiche, specie tra i no-vax e tra chi crede che questo sia uno strumento di “controllo”. La situazione d’emergenza che stiamo ancora vivendo richiede però particolari misuri, per la salute di tutti; col nuovo DPCM però, ci saranno dei luoghinon sarà necessario esibirlo,quali., ...

VittorioSgarbi : #folliedacovid Per ritirare la pensione sarà necessario avere il 'green pass base'. Di questo passo la gente mander… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - matteograndi : Solo a me, pro-vax convinto, sembra una follia cervellotica e illiberale il fatto che al supermercato si divida que… - Jac875 : @CottarelliCPI Mattarella ha interpretato la Costituzione a modo suo inventando governi assurdi con la connivenza d… - DeGrigiis : @matteosalvinimi Chiacchierone, a fianco di chi? Guarda caro zero politico che la guerra che dovevate vincere era q… -