Granada vs Osasuna: pronostico e possibili formazioni

Domenica 23 gennaio Granada e Osasuna si affrontano nella Liga alla ricerca della vittoria che li porterà più lontani dalla zona retrocessione. All'inizio del fine settimana, questi due club siedono rispettivamente al 14° e 13° posto dopo aver perso l'ultima partita di campionato. Il calcio di inizio di Granada vs Osasuna è previsto alle 14.

Prepartita Granada vs Osasuna: a che punto sono le due squadre?

Granada

Dopo aver sconfitto l'Atletico Madrid prima delle vacanze di Natale, il Granada era di ottimo umore, ma è stato riportato con i piedi per terra dalla ripresa. Sebbene avessero tutte le ragioni per essere felicissimi dell'1-1 in casa contro il Barcellona, solo un punto è stato raccolto dalle partite contro Elche e Getafe.

