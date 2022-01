Fermati con green pass falsi, in cella figlia e genero del boss (Di sabato 22 gennaio 2022) In cella dopo il fermo per green pass falsi. Il gip di Civitavecchia ha convalidato il decreto di fermo emesso dalla DDA di Napoli nei confronti di Luca Esposito, genero di Patrizio Bosti, quest’ultimo ritenuto uno dei vertici del cartello camorristico denominato “Alleanza di Secondigliano”. figlia e genero del boss arrestati a Fiumicino Esposito è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Indopo il fermo per. Il gip di Civitavecchia ha convalidato il decreto di fermo emesso dalla DDA di Napoli nei confronti di Luca Esposito,di Patrizio Bosti, quest’ultimo ritenuto uno dei vertici del cartello camorristico denominato “Alleanza di Secondigliano”.delarrestati a Fiumicino Esposito è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

