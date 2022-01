Esercitazione russa con carri armati e militari al confine con l’Ucraina. E Londra prova a mediare

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nelle scorse ore la Russia ha svolto importanti esercitazionicone personale nella regione di Voronezh, vicino alcon. È stato il ministero della Difesa russo a diffondere le immagini sui social. I post raccontano anche di altre esercitazioni nel nord del Paese. «Addestramento tattico con gli ingegneri delle Guardie dell’Armata Generale Bandiera Rossa dello ZVO nella regione di Voronezh», si legge nel post. «Per noi è assolutamente obbligatorio garantire chenon diventi mai e poi mai un membro della Nato», dice il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov. Forze armate russe sarebbero schierate in tre località diverse a ovest del Paese, tutte vicine al. January 21, 2022 Nel frattempo il ministro della ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @Open_gol: Nei giorni in cui anche la Germania è alle prese con le delicate trattative, il vice ammiraglio aveva fatto affermazioni cont… - Open_gol : Nei giorni in cui anche la Germania è alle prese con le delicate trattative, il vice ammiraglio aveva fatto afferma… - Open_gol : Atterrato nella notte a Kiev un aereo con 90 tonnellate di aiuti militari dagli Usa - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: #Russia: ieri visita del Presidente iraniano #Raisi. Confermati buoni rapporti #Teheran-#Mosca. La #Marina russa stare… - FabioPrescious : RT @CafeGeopolitico: #Russia: ieri visita del Presidente iraniano #Raisi. Confermati buoni rapporti #Teheran-#Mosca. La #Marina russa stare… -

Ultime Notizie dalla rete : Esercitazione russa

Nelle scorse ore la Russia ha svolto importanti esercitazioni militari con carri armati e personale nella regione di Voronezh, vicino al confine con l'Ucraina. È stato il ministero della Difesa russo ...... una grandetra gli alleati è prevista nelle acque del Circolo Polare Artico all'... di fronte all'enclave militarizzatadi Kaliningrad. Cold Response 2022 sarà la più importante ...«Putin vuole solo rispetto, e lo merita», avrebbe detto in un’occasione, descrivendo come sciocca l’idea che la Russia volesse invadere l’Ucraina Si dimette il capo della marina tedesca. Intanto il vi ...Cargo militari usa hanno scaricato armamenti pesanti all'aeroporto della capitale dell'Ucraina all'alba del 22 gennaio. Tra i timori di un imminente attacco all'Ucraina, la Russia ha ulteriormente alz ...