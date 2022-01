È stata una stella di Non è la Rai: oggi è una vera diva (Di sabato 22 gennaio 2022) Lei era una delle stelle più luminose del programma di successo Non è la Rai. La sua carriera non ha mai subito contraccolpi e ora è una delle concorrenti del Grande Fratelli Vip. Ma com’è oggi Miriana Trevisan? Un vera diva! Miriana Trevisan è diventata una stella di Non è la Rai agli inizi degli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 22 gennaio 2022) Lei era una delle stelle più luminose del programma di successo Non è la Rai. La sua carriera non ha mai subito contraccolpi e ora è una delle concorrenti del Grande Fratelli Vip. Ma com’èMiriana Trevisan? Un! Miriana Trevisan è diventata unadi Non è la Rai agli inizi degli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

