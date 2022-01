“C’è un divano intero, devi stare qui?!”: Soleil piccantissima, lite a telecamere spente (Di sabato 22 gennaio 2022) Discussione infuocata durante la pubblicità del GF Vip, Soleil non si trattiene e dice la sua: ecco tutti i dettagli della vicenda. Soleil Sorge (screenshot Twitter)La puntata di ieri non è stata facile per Soleil, che si è ritrovata più volte ad esprimere la sua volontà di uscire definitivamente dalla casa. Stanca di essere etichettata come la “cattiva” della situazione, infatti, la gieffina ha lamentato una mancanza di attenzione ed empatia nei suoi confronti da parte dei suoi compagni. Ciliegina sulla torta della serata è stata la lite che ha avuto durante la pubblicità con Nathaly Caldonazzo a causa della posizione scelta dalla vippona sul divano. Soleil lapidaria: “Lasciami stare, non è serata” Nathaly Caldonazzo (screenshot YouTube)Tra Soleil e ... Leggi su specialmag (Di sabato 22 gennaio 2022) Discussione infuocata durante la pubblicità del GF Vip,non si trattiene e dice la sua: ecco tutti i dettagli della vicenda.Sorge (screenshot Twitter)La puntata di ieri non è stata facile per, che si è ritrovata più volte ad esprimere la sua volontà di uscire definitivamente dalla casa. Stanca di essere etichettata come la “cattiva” della situazione, infatti, la gieffina ha lamentato una mancanza di attenzione ed empatia nei suoi confronti da parte dei suoi compagni. Ciliegina sulla torta della serata è stata lache ha avuto durante la pubblicità con Nathaly Caldonazzo a causa della posizione scelta dalla vippona sullapidaria: “Lasciami, non è serata” Nathaly Caldonazzo (screenshot YouTube)Trae ...

larabettini1974 : RT @Soleilandia: Soleil che voleva cedere il proprio letto a Barú e Kabir, e dormire lei sul divanetto ???? Soleil: 'Tu e Kabir vi mettete q… - paolamontef : @Marube984 @BITCHYFit Baru ha visto solo sedere Nathaly e Miriana ma non ha ascoltato il veleno buttato dalla gatta… - ilparadisodell2 : RT @goldensIumbers_: se c'è stata la pomiciata sul divano oggi la settimana prossima avremo proprio la esc0pata #ilparadisodellesignore - ragazzaastranaa : RT @Soleilandia: Soleil che voleva cedere il proprio letto a Barú e Kabir, e dormire lei sul divanetto ???? Soleil: 'Tu e Kabir vi mettete q… - SoleilStan : @nicolo_fantini Ma che c’entra il divano, mi riferisco a come stava durante e soprattutto dopo la puntata. Non mi… -

