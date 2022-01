VfL Bochum vs FC Koln | pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 21 gennaio 2022) VfLe FCsi affrontano sabato 23 gennaio al Vonovia Ruhrstadion in uno scontro di metà classifica in Bundesliga. I padroni di casa hanno avuto la loro rivincita sul Mainz 05 in coppa durante la settimana, mentre i loro prossimi avversari cercheranno di riprendersi da un paio di dolorose sconfitte. Il calcio di inzio di VfLvs FCè previsto alle 18:30. Anteprima della partita VfLvs FC: a che punto sono le due squadre? VfLIlha iniziato bene la sua vita nella massima serie tedesca, con 23 punti nelle 19 partite iniziali che lo vedono occupare l’11° posto; una posizione a cui si è aggrappato nonostante la sconfitta nella partita precedente. Un gol di Jeremiah St Juste si è rivelato sufficiente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VfL Bochum

Utd 2 - 2 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Wolfsburg - Hertha Berlino 0 - 0 15:30 Union Berlino - Hoffenheim 2 - 1 15:30 Stoccarda - Lipsia 0 - 2 15:30 Mainz 05 -1 - 0 15:30 Colonia - Bayern M. ...Utd 2 - 2 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Wolfsburg - Hertha Berlino 0 - 0 15:30 Union Berlino - Hoffenheim 2 - 1 15:30 Stoccarda - Lipsia 0 - 2 15:30 Mainz 05 -1 - 0 15:30 Colonia - Bayern M. ...Beim Pokal-Erfolg gegen Mainz 05 gab es am Dienstag mit dem 3:1 quasi eine Torflut. Wer am Samstagabend gegen Köln für Bochumer Tore sorgen soll, ist noch offen.Der VfL Bochum trifft am Samstag in der Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Köln. Trainer Thomas Reis muss eine wichtige Entscheidung treffen.