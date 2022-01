Traffico Roma del 21-01-2022 ore 07:30 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto sul grande raccordo anulare un incidente accaduto poco prima dello svincolo della Pontina provoca code lungo la carreggiata interna a partire la Tuscolana Traffico con rallentamenti verso la tangenziale est sul percorso Urbano della A24 tra Togliatti e la tangenziale lunghe Code in entrata a Roma sulla Nomentana a partire da Sant’Alessandro per un incidente accaduto poco dopo il raccordo anulare rallentamenti per Traffico invece sulla Tiburtina tra Settecamini ed il raccordo è lungo la via Flaminia tra Grottarossa e via dei ponti più avanti poi per incidente tra via Cassia & via Giovanni Fabbroni ci sono invece dei rallentamenti siamo nei pressi di Vigna Clara un altro incidente con ripercussioni per il Traffico è segnalato a porta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto sul grande raccordo anulare un incidente accaduto poco prima dello svincolo della Pontina provoca code lungo la carreggiata interna a partire la Tuscolanacon rallentamenti verso la tangenziale est sul percorso Urbano della A24 tra Togliatti e la tangenziale lunghe Code in entrata asulla Nomentana a partire da Sant’Alessandro per un incidente accaduto poco dopo il raccordo anulare rallentamenti perinvece sulla Tiburtina tra Settecamini ed il raccordo è lungo la via Flaminia tra Grottarossa e via dei ponti più avanti poi per incidente tra via Cassia & via Giovanni Fabbroni ci sono invece dei rallentamenti siamo nei pressi di Vigna Clara un altro incidente con ripercussioni per ilè segnalato a porta ...

