Tottenham | Kane pazzo di Conte | «Tra i migliori al mondo | noi dobbiamo approfittarne»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) L’attaccante delsi è detto entusiasta di lavorare con AntonioHarry, attaccante del, in una intervista a Sky Sports UK ha speso parole di stima per Antonio– «Il mister è uno deiallenatori del. Non abbiamo fatto bene negli ultimi due anni e questa è una grande opportunità,sfruttare quello che abbiamo”.è un allenatore esigente e sta facendo tutto il possibile; noi giocatori abbiamo risposto molto bene alle sue richieste e tutti stanno lavorando duramente per vincere. Questo è l’obiettivo finale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Vogliamo continuare a scalare la Premier e provare a vincere la FA Cup" LONDRA (INGHILTERRA) - L'attaccante dele della Nazionale inglese, Harry, incorona il tecnico degli Spurs, Antonio Conte: "È uno dei migliori allenatori al mondo. Negli ultimi anni non abbiamo centrato gli obiettivi che ci ...sule il proprio futuro Il capitano del, a 48 ore di distanza dall', continua: "I giocatori vanno e vengono e a volte questo turba un po' la squadra. Anche gli allenatori ...Harry Kane, attaccante del Tottenham, in una intervista a Sky Sports UK ha speso parole di stima per Antonio Conte. CONTE – «Il mister è uno dei migliori allenatori del mondo. Non abbiamo fatto bene ...Così il centravanti su Conte: "È un allenatore che richiede molto. Sta facendo tutto il possibile e come giocatori abbiamo risposto molto bene" ...