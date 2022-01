Quirinale | bufera M5S su Fraccaro ' tratta senza mandato' | rischia procedimento ma è probiviro**

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - E' scoppiato un caso Riccardoall'interno del Movimento 5 Stelle. Il deputato, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sarebbe a rischiodisciplinare per aver incontrato alcuni giorni fa - "ildei vertici", rimarcano fonti grilline - il leader della Lega Matteo Salvini, a Roma, per parlare di Quirinale. Un caso spinoso, quello che coinvolge il parlamentare trentino, dal momento che lo stessofa parte del collegio dei probiviri 5 Stelle, composto anche da Jacopo Berti e dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Dunque a decidere sul suo futuro all'interno del Movimento -se cartellino rosso, richiamo o sospensione- sarebbe chiamato, ironia della sorte, lo stesso. Stando ai ...

L'unico deputato sardo che, tra Camera e Senato, siede in commissione Trasporti: «La mia missione era di migliorare il servizio dei traghetti, poi ho letto queste cose...» ...Federico Smidile, ha ripercorso la storia delle elezioni dei Presidenti della Repubblica Italiana ricordando tensioni politiche, numeri, nomi, accordi o ...