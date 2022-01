Obbligo green pass, i parrucchieri: “Ci sentiamo più tutelati”; “Ma è un impegno in più” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bergamo. C’è chi si sente più tutelato e chi invece la ritiene un’arma a doppio taglio. Da giovedì 20 gennaio parrucchieri ed estetisti sono obbligati a chiedere il green pass base ai clienti che entrano nei loro negozi. Per la maggior parte non è un problema, anzi. “Credo sia giustissimo. Non vedo perché i ristoratori e i baristi lo devono chiedere e noi, che siamo tutto il giorno a stretto contatto con il pubblico, non abbiamo dovuto farlo fino ad ora – dichiara Alessandro Erba, di Erba parrucchieri, in via Ruggeri da Stabello -. Ben venga tutto ciò che ci consente di rimanere aperti e lavorare”. Il titolare del salone non crede che questo provvedimento possa far calare il volume d’affari: “I no vax si sono già fatti terra bruciata attorno da soli e chi non ha il green ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bergamo. C’è chi si sente più tutelato e chi invece la ritiene un’arma a doppio taglio. Da giovedì 20 gennaioed estetisti sono obbligati a chiedere ilbase ai clienti che entrano nei loro negozi. Per la maggior parte non è un problema, anzi. “Credo sia giustissimo. Non vedo perché i ristoratori e i baristi lo devono chiedere e noi, che siamo tutto il giorno a stretto contatto con il pubblico, non abbiamo dovuto farlo fino ad ora – dichiara Alessandro Erba, di Erba, in via Ruggeri da Stabello -. Ben venga tutto ciò che ci consente di rimanere aperti e lavorare”. Il titolare del salone non crede che questo provvedimento possa far calare il volume d’affari: “I no vax si sono già fatti terra bruciata attorno da soli e chi non ha il...

