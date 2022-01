Mickie James: “Non penso l’AEW abbia mai voluto assumermi” (Di sabato 22 gennaio 2022) Una delle donne delle quali si è più parlato nelle ultime settimane è Mickie James, prima donna (e non) ad attraversare la Forbidden Door della WWE, venendo annunciata come partecipante alla Royal Rumble; una delle federazioni ad aver accolto più atleti provenienti da altre federazioni è, senz’alcun dubbio, l’AEW, la quale, però, a detta della stessa Knockouts Champion, non è mai stata interessata a Mickie James. I contratti a lungo termine “Non penso l’AEW abbia mai voluto assumermi, penso sapessero fin dall’inizio che avrei voluto lavorare con mio marito Nick Aldis in NWA e volevo davvero far parte di Empowerr, era davvero importante per me. Ci sono ragazze con le quali ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 22 gennaio 2022) Una delle donne delle quali si è più parlato nelle ultime settimane è, prima donna (e non) ad attraversare la Forbidden Door della WWE, venendo annunciata come partecipante alla Royal Rumble; una delle federazioni ad aver accolto più atleti provenienti da altre federazioni è, senz’alcun dubbio,, la quale, però, a detta della stessa Knockouts Champion, non è mai stata interessata a. I contratti a lungo termine “Nonmaisapessero fin dall’inizio che avreilavorare con mio marito Nick Aldis in NWA e volevo davvero far parte di Empowerr, era davvero importante per me. Ci sono ragazze con le quali ...

