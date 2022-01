Manuel Bortuzzo andrà via stasera? Ecco la data di uscita (VIDEO) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il gieffino Manuel Bortuzzo questa sera non lascerà la Casa del GFVip? Ecco cosa è emerso in queste ultime ore Il gieffino Manuel Bortuzzo questa sera dovrebbe lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip 6? Da diverse settimane il giovane atleta ha rivelato ad alcuni concorrenti la sua imminente uscita dal reality show. Il buon Bortuzzo infatti non è intenzionato ad arrivare fino al giorno della finale fissata per il 14 marzo. L’avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia per Manuel è iniziata lo scorso 13 settembre varcando la porta rossa della Casa. Durante questi ultimi mesi è riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori grazie ai suoi consigli e ai messaggi motivazionali rilasciati nel corso dei vari confronti ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il gieffinoquesta sera non lascerà la Casa del GFVip?cosa è emerso in queste ultime ore Il gieffinoquesta sera dovrebbe lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip 6? Da diverse settimane il giovane atleta ha rivelato ad alcuni concorrenti la sua imminentedal reality show. Il buoninfatti non è intenzionato ad arrivare fino al giorno della finale fissata per il 14 marzo. L’avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia perè iniziata lo scorso 13 settembre varcando la porta rossa della Casa. Durante questi ultimi mesi è riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori grazie ai suoi consigli e ai messaggi motivazionali rilasciati nel corso dei vari confronti ...

