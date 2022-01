Lazio | Sarri con il problema dell' esterno | il baby Moro in vantaggio su Lazzari

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Se non è emergenza, poco ci manca. Domani allo stadio Olimpico arriva l'Atalanta edeve fare i conti con le tante assenze e le poche alternative figlie di un mercato ancora fermo. Out gli ...

Commenta per primo La Lazio continua a rimanere ferma nel mercato invernale, nonostante Maurizio Sarri continui a chiedere dei giocatori che siano in grado di sposarsi con il suo progetto tecnico. Gli scogli da superare ... ROMA (ITALPRESS) - Una rete di Immobile all'inizio del secondo tempo supplementare schianta l'Udinese e lancia la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti troveranno il Milan dell'ex ...