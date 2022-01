La determinazione della memoria (Di sabato 22 gennaio 2022) Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea e storico dell’ebraismo, è l’interlocutore a cui rivolgersi per ragionare di Shoah, uscendo dalla contingenza del 27 gennaio per riflettere su cosa rappresenti oggi la memoria dello sterminio nel nostro paese e le distorsioni a cui – nel corso di tutto l’anno – questa va incontro. La legge che istituisce il Giorno della memoria è datata 20 luglio 2000 e compie, con tutta evidenza, oltre venti anni. Ci sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 gennaio 2022) Gadi Luzzatto Voghera, direttoreFondazione centro di documentazione ebraica contemporanea e storico dell’ebraismo, è l’interlocutore a cui rivolgersi per ragionare di Shoah, uscendo dalla contingenza del 27 gennaio per riflettere su cosa rappresenti oggi ladello sterminio nel nostro paese e le distorsioni a cui – nel corso di tutto l’anno – questa va incontro. La legge che istituisce il Giornoè datata 20 luglio 2000 e compie, con tutta evidenza, oltre venti anni. Ci sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

