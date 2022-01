Genoa-Udinese | Cioffi | “È tutto in divenire | ma inutile piangersi addosso”

Advertising

"Cambi? È tutto in divenire, domani valuteremo la situazione" UDINE - Gabriele Cioffi, tecnico dell', non vuole distrazioni in vista del match in trasferta di domani, contro il. Il gruppo bianconero è reduce dal ko in Coppa Italia contro la Lazio e sta recuperando, via via, dopo il ...è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.- sabato ore ...le strade di Valon Behrami e del Genoa : il centrocampista svizzero ha risolto il contratto che lo legava al Grifone. Approdato in Liguria nella sessione invernale di mercato del 2020, l’ex calciatore ...Cinquantacinque gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. Il team bianconero si trova leggermente in vantaggio. Ecco i precedenti ...