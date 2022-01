Far Cry 6, un manuale per guerriglieri videoludici (Di sabato 22 gennaio 2022) Parlare del nuovo episodio di Far Cry (Ubisoft), il sesto (esclusi gli spin-off), porta a riflettere sulla inconsistenza di posizioni vecchie e nuove dei «game studies». La posizione «vecchia», oggi in realtà non sostenuta più in modo intransigente da quasi nessuno (tranne irriducibili quali Jesper Juul), è la inessenzialità della narrazione nel medium videoludico. L’importante, sosteneva questa scuola, sono le meccaniche: la narrazione nel videogioco è al meglio un abbellimento, al peggio una distrazione utile solo a nascondere meccaniche poco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 gennaio 2022) Parlare del nuovo episodio di Far Cry (Ubisoft), il sesto (esclusi gli spin-off), porta a riflettere sulla inconsistenza di posizioni vecchie e nuove dei «game studies». La posizione «vecchia», oggi in realtà non sostenuta più in modo intransigente da quasi nessuno (tranne irriducibili quali Jesper Juul), è la inessenzialità della narrazione nel medium videoludico. L’importante, sosteneva questa scuola, sono le meccaniche: la narrazione nel videogioco è al meglio un abbellimento, al peggio una distrazione utile solo a nascondere meccaniche poco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Far Cry Trieste Film Festival, al via la 33sima edizione Ben tre i film serbi in gara: Stefan Arsenijevi in "As Far as I Can Walk" adatta nella Belgrado di ... Ancora la storia di famiglia "Women Do Cry" delle bulgare Mina Mileva e Vesela Kazakova con Maria ...

AMD cancella (e poi ripristina) un vecchio post sui 4GB di VRAM: colpa della RX 6500 XT? Non sorprende che i titoli AAA più recenti spingano ulteriormente queste richieste con prodotti come Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla , nonché Cyberpunk 2077 , che sono abbastanza noti per ...

