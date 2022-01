È andato tutto bene di François Ozon. Il diritto di scegliere (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Erika Basile Un giorno qualsiasi, uguale a tanti altri. Emmanuèle è seduta alla sua scrivania, concentrata davanti al computer. Una telefonata e d’improvviso il suo mondo è capovolto. “Dove sei? Sto arrivando”, risponde. tutto accelera. La corsa verso l’ospedale, l’incontro con sua sorella Pascale e il suono ripetitivo e assordante della risonanza magnetica. Pochi fotogrammi bastano per essere catturati in questa cronaca di una morte annunciata. È andato tutto bene (Tout s’est bien passé) di François Ozon è ispirato al libro autobiografico di Emmanuèle Bernheim, scrittrice e sceneggiatrice, morta nel 2017, amica e collaboratrice del regista per Sous le sable, Swimming Pool, 5×2 (cinq fois deux) e Ricky. Il film, in concorso al Festival di Cannes e ora nelle sale, racconta il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Erika Basile Un giorno qualsiasi, uguale a tanti altri. Emmanuèle è seduta alla sua scrivania, concentrata davanti al computer. Una telefonata e d’improvviso il suo mondo è capovolto. “Dove sei? Sto arrivando”, risponde.accelera. La corsa verso l’ospedale, l’incontro con sua sorella Pascale e il suono ripetitivo e assordante della risonanza magnetica. Pochi fotogrammi bastano per essere catturati in questa cronaca di una morte annunciata. È(Tout s’est bien passé) diè ispirato al libro autobiografico di Emmanuèle Bernheim, scrittrice e sceneggiatrice, morta nel 2017, amica e collaboratrice del regista per Sous le sable, Swimming Pool, 5×2 (cinq fois deux) e Ricky. Il film, in concorso al Festival di Cannes e ora nelle sale, racconta il ...

