Dal 24 gennaio il Piemonte in zona arancione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Piemonte da lunedì 24 gennaio passerà in zona arancione, insieme ad Abruzzo, Sicilia e Friuli: lo conferma l'ordinanza firmata questo pomeriggio dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nonostante un quadro complessivo che dimostra sia nella diffusione del virus che nel numero di nuove ospedalizzazioni una situazione in costante miglioramento, il Piemonte ha infatti superato in piccolissima percentuale (0,3% ieri e 0,2% oggi) l'occupazione dei posti letto ordinari che seppur di pochissimo superano la soglia del 30% prevista per la zona arancione, accanto alle terapie intensive dove più dei 2/3 dei pazienti ricoverati non è vaccinato e l'occupazione è superiore al 22%. Migliora, invece, la classificazione di rischio del Piemonte nel Report ...

