Covid, Crisanti: «Penso che ad un certo punto restrizioni dovrebbero essere levate» (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Una delle conseguenze dell'endemizzazione di questa malattia è che avrà un impatto sulla vita media». Lo ha detto il professor Andrea Crisanti nel corso della trasmissione Piazza Pulita, in onda su La7, tornando a parlare di Covid. Un intervento in cui uno scienziato che si è spesso espresso con toni votati alla prudenza ha parlato della possibilità di «cessazione delle restrizioni», sottolineando però quello che potrebbe essere anche il rovescio della medaglia. Una notazione che spiega perché servirà ancora fare in modo che, in qualche modo, si lavori al contenimento del virus evitando che chi lo abbia vada in giro. Piazza Pulita, Crisanti parla dei rischi di endemizzazione del virus «Se noi permettiamo - ha evidenziato il docente di Microbiologia dell'Università di Padova - a questa malattia di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Una delle conseguenze dell'endemizzazione di questa malattia è che avrà un impatto sulla vita media». Lo ha detto il professor Andreanel corso della trasmissione Piazza Pulita, in onda su La7, tornando a parlare di. Un intervento in cui uno scienziato che si è spesso espresso con toni votati alla prudenza ha parlato della possibilità di «cessazione delle», sottolineando però quello che potrebbeanche il rovescio della medaglia. Una notazione che spiega perché servirà ancora fare in modo che, in qualche modo, si lavori al contenimento del virus evitando che chi lo abbia vada in giro. Piazza Pulita,parla dei rischi di endemizzazione del virus «Se noi permettiamo - ha evidenziato il docente di Microbiologia dell'Università di Padova - a questa malattia di ...

La7tv : #piazzapulita Covid, Crisanti: 'In Gran Bretagna è stato deciso di far circolare di più il virus, mettendo in conto… - PiazzapulitaLA7 : Covid, il prof. Andrea Crisanti: 'L'endemizzazione di questa malattia avrà un impatto sulle aspettative di vita med… - PiazzapulitaLA7 : Covid, Crisanti: 'In Gran Bretagna è stato deciso di far circolare di più il virus, mettendo in conto più morti'… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid, #Crisanti: 'Malattia inciderà su durata della vita media'. - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, #Crisanti: 'Malattia inciderà su durata della vita media'. -