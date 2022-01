Covid, controlli Carabinieri: un positivo in strada e uno al lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano i controlli dei Carabinieri in tutta la provincia di Napoli per verificare il rispetto delle norme anti-contagio. A Napoli, nel quartiere San Pietro a Patierno, i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un 21enne del posto sorpreso mentre passeggiava nonostante l’Asl lo avesse sottoposto in quarantena perché positivo al Covid dal 14 gennaio scorso. A Pozzuoli, invece, i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli del nucleo operativo del gruppo tutela del lavoro di Napoli hanno controllato un’attività commerciale a via Campana denunciando il titolare, un 46enne di origine cinese, e il 21enne amministratore unico di una società di servizi che ha fornito al negozio un operatore che doveva controllare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano ideiin tutta la provincia di Napoli per verificare il rispetto delle norme anti-contagio. A Napoli, nel quartiere San Pietro a Patierno, idel nucleo radiomobile hanno denunciato un 21enne del posto sorpreso mentre passeggiava nonostante l’Asl lo avesse sottoposto in quarantena perchéaldal 14 gennaio scorso. A Pozzuoli, invece, idella locale stazione insieme a quelli del nucleo operativo del gruppo tutela deldi Napoli hanno controllato un’attività commerciale a via Campana denunciando il titolare, un 46enne di origine cinese, e il 21enne amministratore unico di una società di servizi che ha fornito al negozio un operatore che doveva controllare ...

