Call of Duty rimane anche su Playstation: arriva la conferma di Phil Spencer (Di venerdì 21 gennaio 2022) La notizia è stata di quelle capaci di far tremare il settore: Microsoft ha acquisito Activision-Blizzard per la mostruosa cifra di 70 miliardi di euro. Un colpaccio per la madre dell'Xbox, che già diversi mesi fa aveva dato un bello scossone assicurandosi Bethesda e quindi tutti i suoi pezzi da novanta: da Elder Scroll a Fallout. Con Activision Microsoft si è assicurata un gigante come Call of Duty, uno dei giochi più apprezzati e soprattutto giocati degli ultimi anni. La componente multiplayer dell'opera è una vera macchina da soldi e macina utenza mese dopo mese. Per questo i milioni di giocatori Playstation hanno sobbalzato alla notizia che presto potrebbero non poter giocare più a Call of Duty sulla loro console preferita. Al momento, però, questo rischio pare escluso. Phil ...

