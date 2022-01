Australian Open, Berrettini agli ottavi di finale: cuore e testa contro le avversità (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il tennista italiano non si abbatte dopo il recupero dell’avversario Carlos Alcaraz testa, cuore e coraggio: Matteo Berrettini vince contro Carlos Alcaraz una battaglia da quattro ore nel terzo turno degli Australian Open, prima prova slam dell’anno. Berrettini si impone contro uno dei talenti ATP del momento, il 18enne spagnolo, per 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6. Quattro ore di gioco in cui, il tennista romano ha anche rischiato di farsi male alla caviglia dopo un ungo scambio a inizio quinto set. Niente paura si è rimesso in piedi e ha ripreso a giocare: “Ho pensato solo a lottare a ogni punto. Sono molto felice. Carlos è incredibile, io alla sua età non avevo nemmeno punti Atp”. Berrettini, come ha ammesso a fine match ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il tennista italiano non si abbatte dopo il recupero dell’avversario Carlos Alcaraze coraggio: MatteovinceCarlos Alcaraz una batta da quattro ore nel terzo turno degli, prima prova slam dell’anno.si imponeuno dei talenti ATP del momento, il 18enne spagnolo, per 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6. Quattro ore di gioco in cui, il tennista romano ha anche rischiato di farsi male alla caviglia dopo un ungo scambio a inizio quinto set. Niente paura si è rimesso in piedi e ha ripreso a giocare: “Ho pensato solo a lottare a ogni punto. Sono molto felice. Carlos è incredibile, io alla sua età non avevo nemmeno punti Atp”., come ha ammesso a fine match ha ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - Ubitennis : Australian Open: non è ancora tempo per Alcaraz, agli ottavi vanno il cuore e la testa di Berrettini - 361_magazine : #Berrettini avanza agli ottavi di finale degli #AustralianOpen ottima vittoria contro #Alcaraz -