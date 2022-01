Adele in lacrime: “Devo rimandare i miei show, sono distrutta” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra le lacrime Adele ha svelato ai fan dei social di aver dovuto rinviare alcuni dei suoi attesissimi show a causa dell’emergenza Coronavirus. “Mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo purtroppo non è ancora pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse abbastanza per tutti voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi di consegna e dal Covid. Metà della mia squadra, metà del mio team ha contratto il Covid. sono ancora positivi ed è impossibile finire lo spettacolo. E non posso darvi quello che stavamo preparando e sono devastata, distrutta mi dispiace davvero tantissimo”, ha dichiarato la cantante, visibilmente provata dalla vicenda. Adele: le scuse Attraverso i social Adele si è ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra leha svelato ai fan dei social di aver dovuto rinviare alcuni dei suoi attesissimia causa dell’emergenza Coronavirus. “Mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo purtroppo non è ancora pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse abbastanza per tutti voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi di consegna e dal Covid. Metà della mia squadra, metà del mio team ha contratto il Covid.ancora positivi ed è impossibile finire lo spettacolo. E non posso darvi quello che stavamo preparando edevastata,mi dispiace davvero tantissimo”, ha dichiarato la cantante, visibilmente provata dalla vicenda.: le scuse Attraverso i socialsi è ...

